Słowa Allegriego przekazał znany dziennikarz sportowy Fabrizio Romano. Cristiano Ronaldo powiedział mi, że chce natychmiast opuścić Juventus. To prawda, potwierdzam. Dlatego nie trenował dzisiaj i nie jest dostępny na mecz z Empoli - powiedział szkoleniowiec.

Reklama

Działacze włoskiego klubu rozumieją postawę Portugalczyka i chęć spróbowania swoich sił w innej drużynie.

Nie jestem rozczarowany Cristiano Ronaldo. Chce opuścić Juventus i dokonał wyboru, po trzech latach będzie szukał nowego klubu. To część życia - dodał Allegri.

Powrót na Wyspy?

Już od momentu pojawienia się pierwszych doniesień o możliwym odejściu Ronaldo z Juventusu zaczęto go łączyć z Manchesterem City. Na początku lipca "The Citizens" stracili Sergio Aguero, który na zasadzie wolnego transferu przeszedł do FC Barcelony, z kolei w ostatnich dniach fiaskiem zakończyły się próby ściągnięcia Harry'ego Kane'a z Tottenhamu Hotspur. W takiej sytuacji przyjście Portugalczyka wydaje się być sensownym ruchem.

Dość nieoczekiwanie w środę gruchnęła informacja, że do walki o pozyskanie Portugalczyka włączył się Manchester United. Wielkim fanem talentu Ronaldo jest obecny menedżer "Czerwonych Diabłów", Ole Gunnar Solskjær.

Cristiano jest legendą tego klubu, uważam, że jest najlepszym graczem wszechczasów. Miałem szczęście z nim grać, trenowałem go, kiedy dostałem pracę. Zobaczymy co się stanie - podkreślił norweski szkoleniowiec.

W Manchesterze przebywa agent Ronaldo, Jorge Mendes. Według informacji Romano, prowadzi on obecnie rozmowy z oboma klubami. Ich skutki powinny być znane niedługo.