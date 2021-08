Podopieczni Czesława Michniewicza w 4. rundzie eliminacji LE zremisowali na wyjeździe ze Slavią Praga 2:2, a w rewanżu u siebie zwyciężyli 2:1.

Czeski zespół wystąpi w Lidze Konferencji - to trzeci poziom rozgrywek UEFA.

Wcześniej Legii nie powiodło się w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. W trzeciej, przedostatniej rundzie polska drużyna nie sprostała Dinamu Zagrzeb (1:1 i 0:1).

Chorwacki zespół też nie awansował do LM (odpadł w czwartej rundzie), a teraz zmierzy się w grupie H Ligi Europy z West Ham United Łukasza Fabiańskiego, KRC Genk i Rapidem Wiedeń.

Grupa A: Olympique Lyon, Rangers FC, Sparta Praga, Broendby IF

Grupa B: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad San Sebastian, Sturm Graz

Grupa C: Napoli, Leicester City, Spartak Moskwa, Legia Warszawa

Grupa D: Olympiakos Pireus, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Stambuł, Royal Antwerpia

Grupa E: Lazio Rzym, Lokomotiw Moskwa, Olympique Marsylia, Galatasaray Stambuł

Grupa F: SC Braga, Crvena Zvezda Belgrad, Łudogorec Razgrad, Midtjylland

Grupa G: Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Sewilla, Ferencvarosi Budapeszt

Grupa H: Dinamo Zagrzeb, KRC Genk, West Ham United, Rapid Wiedeń