PSG pozostaje jedyną drużyną w Ligue 1 bez straty punktów. W sobotę bramki zdobyli: Hiszpan Ander Herrera dwie (20, 31), Kylian Mbappe (55) i Senegalczyk Idrissa Gueye (65).

Nad drugim w tabeli zespołem Angers, który ma jeszcze przed sobą mecz 5. kolejki, paryżanie mają w tej chwili pięć punktów przewagi.

Messi miał na razie okazję tylko raz zagrać w barwach PSG. Argentyński piłkarz w 4. kolejce wszedł na boisku w 66. minucie w meczu ze Stade Reims (2:0).

34-letni Argentyńczyk to najlepszy strzelec w historii Barcelony, z 672 golami w 778 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył z nią 10 tytułów mistrza Hiszpanii i czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Nie mógł pozostać w "Dumie Katalonii" z powodów finansowych i latem przeniósł się do Francji.