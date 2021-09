To 26 mln funtów lub 35 mln dolarów. To kwota, która nie zawiera indywidualnych premii za osiągnięcia byłego napastnika FC Barcelony, który od sezonu 2021/22 zasilił barwy PSG.

"L'Equipe" dodał, że 30 mln euro to płaca zawodnika za pierwszy sezon gry w PSG. Jeżeli warunki kontraktu zostaną dochowane i Messi zostanie we francuskim klubie przez kolejne dwa lata, to będzie rocznie zarabiał netto po 40 mln europ.

W sumie - jak wyliczył dziennik - Argentyńczyk może przez trzy lata otrzymać na swoje konto netto 110 mln euro. Od tej sumy nie będzie musiał uiścić podatków.

10 sierpnia 2021 Messi podpisał z Paris Saint-Germain dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Wcześniej przez całą swoją karierę 34-letni argentyński piłkarz związany był z Barceloną.

Argentyńczyk zdobył z "Dumą Katalonii" 10 tytułów mistrza Hiszpanii i czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Sześciokrotnie otrzymał "Złotą Piłkę" dla najlepszego zawodnika na świecie (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019).

W poprzednim sezonie z dorobkiem 30 bramek okazał się najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy i po raz ósmy został królem strzelców.