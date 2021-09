Frankowski dołączył do Lens w tym roku po dwóch latach w barwach Chicago Fire. Dla francuskiego klubu trafił po raz pierwszy, uwzględniając wszystkie rozgrywki. Na listę strzelców wpisał się w 74. minucie.

Reklama

W przerwie meczu doszło do zamieszek. Zaczęło się od wzajemnego obrzucania się przedmiotami przez kibiców obu zespołów. Rozsierdzeni tym fani gospodarzy z innej trybuny wpadli na boisko i pobiegli w stronę sektora zajmowanego przez przyjezdnych. Do akcji wkroczyli stewardzi i funkcjonariusze policji.

Wcześniej we wrześniu kibice doprowadzili też do wstrzymania meczu Nice z Olympique Marsylia, przez co ten pierwszy klub został ukarany odjęciem dwóch punktów (jednego z nich w zawieszeniu).

"Wraz z rządem walczymy o kibiców: pełne trybuny, trybuny stojące, dozwolone użycie materiałów pirotechnicznych w określonych sektorach. Sama staram się też o włączenie fanów do zarządu klubów. Początek sezonu na pewno w tym nie pomaga" - napisała na Twitterze minister sportu Roxana Maracineanu.

Przed pozostałymi rozstrzygnięciami tej kolejki Lens awansowało na pozycję wicelidera z 12 punktami. Więcej ma tylko Paris Saint-Germain, mogące pochwalić się kompletem zwycięstw w pięciu meczach.