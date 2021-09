Goście prowadzili dwoma golami już przed przerwą, a na listę strzelców wpisali się Nigeryjczyk Victor Osimhen (10.) i Hiszpan Fabian Ruiz (39.). Po zmianie stron swoją drugą bramkę zdobył Osimhen (50.), a Zieliński ustalił wynik w 59. minucie. To pierwszy gol Polaka w tym sezonie. Zieliński grał do 68. minuty. Z kolei w ekipie gospodarzy do 71. na boisku był Bartosz Bereszyński.

W lidze Napoli pozostaje niepokonane od 7 kwietnia, kiedy uległo Juventusowi Turyn 1:2. Późniejszy bilans to 11 zwycięstw i trzy remisy. W tabeli drużyna spod Wezuwiusza ma dwa punkty przewagi nad zespołami z Mediolanu - Interem, który we wtorek wygrał z Fiorentiną 2:1, oraz AC Milan. "Rossoneri" w środę pokonali u siebie beniaminka Venezię 2:0.

W rozegranym jednocześnie spotkaniu Torino zremisowało u siebie z Lazio Rzym 1:1. W składzie gospodarzy do 74. minuty grał Karol Linetty. "Byki" mają siedem punktów i są na 10. miejscu, stołeczny zespół, który wyrównał w doliczonym czasie gry dzięki 161. ligowej bramce Ciro Immobile, ma punkt więcej i jest siódmy.

W tej kolejce zwycięstwo - pierwsze w tym sezonie - odniósł także Juventus Turyn. Ekipa, której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, przegrywała wprawdzie na wyjeździe ze Spezią 1:2, ale ostatecznie wygrała 3:2 i wydostała się ze strefy spadkowej. Obecnie ma pięć punktów i plasuje się na 12. pozycji.