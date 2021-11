Santo został zwolniony w poniedziałek po pięciu porażkach w dziesięciu meczach Premier League. Portugalczyk na stanowisku wytrwał zaledwie cztery miesiące.

Conte podpisał kontrakt do zakończenia sezonu w 2023 roku. Z przyjemnością ogłaszamy dziś mianowanie Antonio Conte na głównego trenera. Umowa obejmuje opcję przedłużenia - napisano w oficjalnym oświadczeniu Spurs.

"Koguty" pod wodzą portugalskiego szkoleniowca świetnie zaczęły sezon. Wygrały trzy mecze, w tym z broniącym tytułu Manchesterem City. Później jednak doznały pięciu porażek w siedmiu spotkaniach.

Czarę goryczy przelała sobotnia u siebie z Manchesterem United 0:3. W trakcie meczu kibice wygwizdali szkoleniowca i skandowali "Nie masz pojęcia, co robisz". W tabeli Tottenham jest na ósmym miejscu z 10 punktami straty do prowadzącej Chelsea Londyn.

Atmosfera w klubie od dłuższego czasu daleka jest od ideału. Latem największy gwiazdor Harry Kane chciał odejść do Manchesteru City, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. 28-letni napastnik jest obecnie cieniem siebie z poprzednich rozgrywek. W ośmiu występach zanotował tylko jednego gola.

Antonio Conte wróci do Premier League po trzyletniej przerwie. Wcześniej przez dwa sezony prowadził Chelsea Londyn, zdobył w tym czasie tytuł mistrzowski, triumfował także w Pucharze Anglii, zanim w 2018 roku rozstał się z klubem.

Ostatnio pracował we Włoszech, gdzie z Interem Mediolan zdobył w 2021 roku tytuł mistrzowski. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę wrócić do pracy w klubie Premier League, który ma ambicję, by ponownie zostać mistrzem - powiedział Conte.

Mimo zdobycia mistrzostwa Włoch z piłkarzami Interu Mediolan w maju Conte postanowił opuścić klub za obopólną zgodą. Conte prowadził Inter od dwóch sezonów, a kontrakt obowiązywał do czerwca 2022 roku.

Conte jako piłkarz był m.in. wicemistrzem świata z reprezentacją Włoch w 1994 roku. Jako trener zdobył trzykrotnie tytuł mistrza Italii z Juventusem Turyn (2012, 2013, 2014), a z Chelsea Londyn - mistrzostwo Anglii (2017). W poprzednim sezonie dotarł z Interem do finału Ligi Europy.