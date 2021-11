SC Freiburg to objawienie początku rozgrywek. Z 10 spotkań piłkarze prowadzeni przez charyzmatycznego trenera Christiana Streicha wygrali sześć i cztery zremisowali. Stracili w nich tylko siedem goli.

Taka postawa przełożyła się na trzecią pozycję w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Wyżej są tylko Borussia Dortmund - 24 i właśnie Bayern, który wywalczył 25 i prowadzi.

Zdaniem 31-letniego pomocnika Nicolas Hoefler, który we Freiburgu spędził praktycznie całą seniorską karierę, jest co najmniej kilka przyczyn świetnych obecnie wyników tej drużyny.

Kręgosłup zespołu jest stabilny i występuje wspólnie od dłuższego czasu. Drużyna jest systematycznie zasilana młodymi i utalentowanymi zawodnikami, którzy wywierają presję na tych starszych. Taka mieszanka plus świetna atmosfera znajdują odbicie w osiąganych teraz rezultatach - przyznał Hoefler.

Eksperci doceniają wkład w obecne sukcesy Streicha, który przez całą piłkarską karierę był związany z klubem z Freiburga, a od 10 lat jest pierwszym trenerem. Podkreśla się zwłaszcza, że budżet klubu, którego największym sukcesem jest trzecie miejsce w Bundeslidze w sezonie 1994/95, stanowi niewielki procent tego, czym dysponują włodarze Bayernu bądź BVB.

56-letni szkoleniowiec w sobotę świętować będzie jubileusz 300. spotkania w tej roli w Bundeslidze.

Trudno zaprzeczyć, że to wyjątkowe miejsce i wyjątkowy mecz. Spróbujemy zagrać tak dobrze, jak to tylko możliwie, ale nie mogę obiecać, że to wystarczy do jakiejkolwiek zdobyczy. Na pewno jednak jedziemy do "jaskini lwa" spokojni i zrelaksowani, bo forma i wyniki dopisują - przyznał Streich.

Jego zespół może się poszczycić najlepszą defensywą, ale to może okazać się za mało na Bawarczyków, którzy w 10 występach w tym sezonie aż 38-krotnie pokonali bramkarzy rywali. 12 goli było dziełem Lewandowskiego, który prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Przeciw Freiburgowi jest też historia potyczek z Bayernem - w 42 ligowych starciach udało się wygrać ledwie cztery razy, zawsze na własnym boisku. W Monachium ten bilans to 18 wygranych gospodarzy i trzy podziały punktów.

Z jednej strony dotychczasowy występy w tym sezonie dały nam dużo pewności siebie, a w drugiej wystarczająco twardo stąpamy po ziemi, by mieć świadomość, gdzie jedziemy i z kim się zmierzymy - przyznał Hoefler.

Bayern we wtorek pokonał w Lidze Mistrzów Benfikę Lizbona 5:2, a trzy dni wcześniej takim samym wynikiem zakończył się jego ostatni ligowy mecz z Unionem Berlin.

Siła monachijczyków nie robi wrażenia na kibicach Freiburga, którzy na ostatnim ligowym spotkaniu z Greutherem Fuerth skandowali: "Ściągnijcie im te ich bawarskie spodnie", jak często obrazowo fani futbolu w Niemczech zagrzewają swoich ulubieńców do walki z Bayernem.

Polski snajper przeciw Freiburgowi grał 18-krotnie i zdobył 19 goli, ale aż 10, gdy reprezentował barwy Borussii Dortmund. W Bayernie miał pięć występów bez bramek, ale w pięciu ostatnich uzyskał ich sześć. Łącznie bilans kapitana biało-czerwonych w Bundeslidze to 360 meczów i 289 trafień.

Na potknięcie lidera liczą kibice i piłkarze Borussii Dortmund, którą jednak w tej kolejce też czeka trudne zadanie. Żółto-czarni w Lipsku zmierzą się z ekipą RB, która po słabym starcie jest niepokonana od sześciu spotkań i awansowała na ósmą lokatę. Na ligowy sukces z BVB drużyna spod znaku czerwonego byka czeka jednak już ponad cztery lata.

Duże wyzwanie też przed grającą w kratkę Herthę Krzysztofa Piątka. Berlińczycy po czterech wygranych i sześciu porażkach plasują się na 12. pozycji i mimo wielkich nakładów finansowych bliżej im do strefy spadkowej niż czołówki. A w niedzielę na Stadionie Olimpijskim odwiedzi ich czwarty w tabeli Bayer Leverkusen.