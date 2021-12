26-letni pomocnik trafił do siatki utytułowanego rywala już w drugiej minucie. Jak się okazało, to był gol na wagę zwycięstwa. Grał do 65. minuty, a pod koniec pierwszej połowy zobaczył żółtą kartkę.

Szymański to były piłkarz m.in. GKS Bełchatów, Jagiellonii Białystok i Wisły Płock. Od stycznia 2019 roku występował w Achmacie Grozny, a rok później został wypożyczony do AEK. W czerwcu 2020 Grecy zdecydowali o jego definitywnym wykupieniu.

W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas siedem meczów i zdobył jedną bramkę - w doliczonym czasie gry we wrześniowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Anglią w Warszawie (1:1).

AEK zajmuje w tabeli drugie miejsce z dorobkiem 26 punktów.

Wcześniej w niedzielę Karol Świderski strzelił gola dla PAOK Saloniki, ale jego zespół poniósł trzecią porażkę z rzędu w greckiej ekstraklasie. Tym razem przegrał na wyjeździe z Ionikosem 2:3. To trzecia ligowa bramka 24-letniego napastnika reprezentacji Polski w sezonie.