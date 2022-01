Utalentowany reprezentant USA Ricardo Pepi przechodzi z FC Dallas do występującego w Bundeslidze Augsburga. Suma transferu wynosi około 20 milionów dolarów, co czyni go najdroższym amerykańskim piłkarzem wyjeżdżającym z ligi MLS do europejskiego klubu.

Pepi, który 9 stycznia skończy 19 lat, podpisał kontrakt na cztery i pół roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Reklama Moim marzeniem było przenieść się do Europy po ostatnim sezonie w MLS. Uważam, że FC Augsburg i Bundesliga są idealnym środowiskiem do zbierania doświadczenia z meczów na najwyższym poziomie dla młodego piłkarza – powiedział amerykański napastnik. Lewandowski najlepszym piłkarzem świata w ankiecie "Kickera" Zobacz również Utalentowany zawodnik w 31 meczach Dallas w 2021 roku zdobył 13 bramek i miał trzy asysty. Wystąpił również w siedmiu meczach reprezentacji USA, w których zaliczył po trzy gole i asysty. Piłkarzami Augsburga, zajmującego obecnie 15. miejsce w tabeli Bundesligi, są Rafał Gikiewicz i Robert Gumny. Obaj Polacy grają regularnie w podstawowym składzie.