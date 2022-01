Piłkarz reprezentacji Holandii Donny van de Beek został wypożyczony z Manchesteru United do Evertonu. W 2020 roku, kiedy przechodził na Old Trafford z Ajaksu Amsterdam, kosztował co najmniej 35 milionów funtów, ale w MU nie wywalczył pewnego miejsca w składzie.

To pierwszy transfer pod kierownictwem nowego szkoleniowca Evertonu - Franka Lamparda. Wypożyczenie ma obowiązywać do końca obecnego sezonu.

Miałem naprawdę pozytywne spotkanie z nowym trenerem. Podobnie patrzymy na piłkę nożną, a on miał duży wpływ na moją decyzję. Mogę się od niego wiele nauczyć. Grał na podobnej pozycji jak ja, strzelił wiele goli - przyznał 24-letni Holender.

Van de Beek rozegrał w reprezentacji Holandii 19 meczów i strzelił trzy gole. Z powodu kontuzji piłkarz, z którym wiązano spore nadzieje przed turniejem, nie wystąpił w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy.

Everton zajmuje obecnie 16. miejsce w Premier League, ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.