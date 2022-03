Piątek, który grał do 71. minuty, dał prowadzenie gospodarzom w 10. po tym, jak piłka dotarła do niego w polu karnym po zablokowanym przez obrońców Verony strzale Francuza Jonathana Ikone. Dziesięć minut później do wyrównania doprowadził z rzutu karnego Gianluca Caprari.

Reklama

Fiorentina, która rozegrała w lidze na razie 27 spotkań, ma 43 punkty i zajmuje ósme miejsce w tabeli. Verona ma o dwa "oczka" mniej i jest dziewiąta, ale ma za sobą 28 meczów. Liderem jest Inter Mediolan - 58 pkt po 27 występach.