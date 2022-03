35-letni napastnik doznał urazu w sobotnim meczu Premier League z Leeds United (1:0). Nie wystąpi m.in. w spotkaniach 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA z francuskim Rennes.

Niestety, doznał kontuzji w ostatnim meczu, więc nie będzie go przez kilka tygodni, a szkoda. To bardzo frustrujące dla klubu i piłkarza. Dostał uderzenie w kolano, ale miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech do czterech tygodni jego organizm zareaguje dobrze - powiedział trener Leicester City Brendan Rodgers.

Poprzedniej kontuzji Vardy doznał 28 grudnia i do gry wrócił dopiero po dwóch miesiącach. Mimo tego pozostaje najlepszym strzelcem Leicester City w tym sezonie Premier League - ma na koncie 10 bramek.