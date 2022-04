Moder wszedł na boisko w 83. minucie, a już pięć minut później został zmieniony z powodu kontuzji. Cała sytuacja od początku wyglądała bardzo niepokojąco. Bez kontaktu z rywalem upadł na murawę i złapał się za kolano. Nie był w stanie zejść o własnych siłach i boisko opuścił przy asyście fizjoterapeutów utykając, a potem trafił na nosze.

Reklama

To druzgocący cios dla Jakuba. W tym sezonie zrobił duży postęp i właśnie odegrał znaczącą rolę w awansie Polski na mistrzostwa świata. Wszyscy chcemy wiedzieć, jak długo nie będzie zdolny do gry. Na razie można jedynie stwierdzić, że czeka go długi okres rehabilitacji. Oczywiście podczas powrotu do zdrowia będzie miał pełne wsparcie klubu - powiedział trener Graham Potter, cytowany w klubowym komunikacie.

Moder został sprzedany do Brighton z Lecha Poznań w październiku 2020 roku. W barwach "Mew" zadebiutował w lutym 2021.

W reprezentacji Polski rozegrał 20 spotkań, w tym wtorkowy baraż ze Szwecją (2:0) o awans na mundial. W biało-czerwonych barwach zdobył dwie bramki.