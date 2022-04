Aston Villa z przyjemnością informuje, że Matty Cash podpisał umowę o przedłużeniu kontraktu. Prawy obrońca dołączył do Villi we wrześniu 2020 roku i do tej pory rozegrał 60 meczów, strzelając trzy gole i notując sześć asyst - przypomniano na stronie klubu.

Reklama

Dodano również, że 24-latek, który w marcu został wybrany Piłkarzem Miesiąca w klubie z Birmingham, wywalczył pod koniec marca z reprezentacją Polski awans do mistrzostw świata.

Sam piłkarz nie ukrywa satysfakcji z pozostania w Aston Villi, obecnie 10. w tabeli Premier League.

Cieszę się, że mogę przedłużyć mój pobyt w Aston Villi o kolejne pięć lat. Uwielbiam czas spędzony tutaj i nie mogę się doczekać, aby kontynuować tę ekscytującą podróż. Dziękuję wszystkim w klubie za danie mi tej szansy, a szczególnie fanom za nieustające wsparcie - oświadczył zawodnik na Twitterze klubu.

Reklama

Cash zadebiutował w reprezentacji Polski w listopadzie 2021 roku, rozegrał dotychczas cztery mecze.