Zainteresowany zakupem siedmiokrotnego zdobywcy Pucharu Europy ma być fundusz Investcorp, zarządzający aktywami o wartości ponad 42 miliardów dolarów. Według Reutersa obecny właściciel, firma Elliott Management Corporation, jest skłonny sprzedać Milan za miliard euro. Na tę kwotę mają się też składać długi klubu. Obie strony nie komentują tych doniesień.

AC Milan jest 18-krotnym mistrzem Włoch, ale ostatni tytuł zdobył w 2011 roku, gdy jego właścicielem był Silvio Berlusconi. Były premier w 2017 roku sprzedał klub chińskiemu inwestorowi Li Yonghongowi za 740 milionów euro, później nad Milanem kontrolę przejął Elliott Management Corporation.

W Serie A kilka klubów ma zagranicznych właścicieli. Inter Mediolan należy do chińskiej firmy Suning Holdings Group, a AS Roma do amerykańskiej firmy The Friedkin Group. Amerykańskich właścicieli mają także Fiorentina i Atalanta.

AC Milan obecnie prowadzi w Serie A. W piątek wieczorem zagra u siebie z Genoą.