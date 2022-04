Inter, który wciąż ma jeden zaległy mecz do rozegrania, objął prowadzenie pod koniec pierwszej połowy, kiedy rzut karny wykorzystał Turek Hakan Calhanoglu. Do "jedenastki" podchodził dwukrotnie - za pierwszym razem Szczęsny obronił jego strzał, ale po dobitce piłka i tak wpadła do siatki. Sędzia nie uznał jednak tego gola, bo zawodnicy gości za wcześnie wbiegli w pole karne. Za drugim podejściem Calhanoglu nie dał już polskiemu bramkarzowi szans.

Był to jedyny celny strzał Interu w całym meczu, w którym zdecydowaną przewagę mieli gospodarze. Podopieczni Massimiliano Allegriego oddali 17 strzałów, w tym pięć celnych, ale świetnie spisywał się słoweński bramkarz Samir Handanovic.

To pierwsza ligowa porażka Juventusu od listopada ubiegłego roku. "Stara Dama" pozostała na czwartym miejscu z dorobkiem 59 punktów i musi bronić swojej pozycji przed goniącymi ją dwoma stołecznymi ekipami: AS Roma - 54 pkt i Lazio - 52 pkt. Nie bez szans mimo porażki u siebie z Napoli 1:3 jest Atalanta Bergamo - 51, a także Fiorentina - 50, przy czym te dwie ostatnie ekipy mają do nadrobienia po jednej zaległości.

Wcześniej w Bergamo Napoli, w którego barwach 70 minut rozegrał Piotr Zieliński, pokonało Atalantę po bramkach Lorenzo Insigne (14. minuta, z rzutu karnego), Matteo Politano (37.) i Macedończyka Eljifa Elmasa (81.). Honorowe trafienie dla gospodarzy uzyskał Holender Marten de Roon (58.).

Napoli zrównało się na czele tabeli z Milanem. "Rossoneri" grają w tej kolejce w poniedziałek, a rywalem będzie Bologna, której bramkarzem jest Łukasz Skorupski.