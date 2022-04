Piłkarze AC Milan ponownie objęli prowadzenie we włoskiej ekstraklasie, po zwycięstwie w Rzymie nad Lazio 2:1. Dla gospodarzy bramkę zdobył Ciro Immobile, co czyni go najskuteczniejszym aktywnym zawodnikiem tych rozgrywek.

Immobile otworzył wynik już w 4. minucie. Był to jego 181. gol w Serie A, dzięki czemu o jedno trafienie wyprzedził piłkarza Sampdorii Genua Fabio Quagliarellę. Reklama Na dorobek Immobile składa się pięć bramek dla Genoi, 27 dla Torino oraz 149 dla Lazio, którego barwy reprezentuje od 2016 roku. W tym sezonie ma na koncie 26 goli i prowadzi w klasyfikacji strzelców, którą już trzykrotnie wygrał. Inter upokorzył AC Milan w rewanżowym meczu Puchar Włoch Zobacz również 32-letni napastnik wciąż jest ważnym ogniwem reprezentacji Włoch, mimo fali krytyki, która spłynęła nań po porażce z Macedonią Północną (0:1) w barażu o awans do mistrzostw świata. Kilka dni temu selekcjoner Roberto Mancini potwierdził, że powoła go na mecz z Argentyną, 1 czerwca na Wembley, pierwsze takie starcie mistrzów Europy z mistrzami Ameryki Południowej. Milan odniósł w Rzymie szczęśliwe zwycięstwo. W 50. minucie wyrównał Francuz Olivier Giroud, a zwycięską bramkę zdobył dopiero w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Sandro Tonali. Reklama W tabeli Milan wyprzedza o dwa punkty lokalnego rywala i obrońcę tytułu - Inter, który ma jeden mecz zaległy. W sobotę w innym starciu rzymsko-mediolańskim "Nerazzurri" wygrali z AS Roma 3:1. Z tej okazji powrócił na stadion San Siro po 12-letniej przerwie były szkoleniowiec Interu, a obecnie Romy - słynny Portugalczyk Jose Mourinho. Wszystko wskazuje na to, że oba mediolańskie kluby stoczą walkę o "scudetto". We wtorek rywalizowały bezpośrednio w półfinale Pucharu Włoch (Inter zwyciężył 3:0 i awansował do finału), ale w lidze mierzyć się będą tylko "korespondencyjnie", bo oba spotkania już rozegrały. Lepszy bilans ma AC Milan, który w roli gospodarza zremisował na San Siro 1:1, a jako gość zwyciężył 2:1. Trzecie w tabeli Napoli traci do Milanu już siedem punktów. Neapolitańczycy niespodziewanie przegrali w niedzielę na wyjeździe z Empoli 2:3. W drużynie gospodarzy cały mecz rozegrał Szymon Żurkowski, a Piotr Zieliński pojawił się na boisku w szeregach Napoli od 68. minuty. Czwartą lokatę zajmuje Juventus Turyn, który w poniedziałek na zakończenie 34. kolejki zagra na wyjeździe z Sassuolo. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję