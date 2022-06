Argentyńczyk rozpoczął i zakończył karierę zawodową w Boca Juniors Buenos Aires. W 2005 roku przeniósł się do brazylijskiego zespołu Corinthians, po czym spędził siedem lat w Anglii z West Ham, Manchesterem United i Manchesterem City. Następnie grał w Juventusie Turyn, ponownie w Boca Juniors, w chińskim Shanghai Shenhua, by na zakończenie powrócić w miejsce, w którym rozpoczynał zawodową karierę, czyli do Boca Juniors.

Podczas swojego pobytu w Europie "El Apache" zdobył trzy tytuły mistrza Anglii, dwa mistrza Włoch i raz triumfował w Lidze Mistrzów.

W igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku zdobył złoty medal, będąc jednocześnie najlepszym strzelcem turnieju (8 goli w 6 meczach).

Rosario Central jest obecnie w Primera Division na 22. pozycji wśród 28 drużyn po czterech kolejkach.