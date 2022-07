O powrocie Suareza do Urugwaju mówiło się od kiedy 37-latek nie przedłużył umowy z Atletico Madryt, która wygasła 30 czerwca 2022 roku. W międzyczasie media łączyły go również z innymi klubami, m.in. z Borussią Dortmund, gdzie miałby zastąpić mającego nowotworowe problemy Sebastiena Hallera. Jednak w tym przypadku skończyło się jedynie na plotkach, a pogłoski o zainteresowaniu ze strony Club Nacional stawały się coraz bardziej intensywne, aż w końcu doszło do podpisania umowy.

35-letni snajper nie skrywał radości po dołączeniu do klubu, z którego ruszył do Europy.

To było niemożliwe, żebym mógł odmówić Nacionalowi - przekazał w mediach społecznościowych Luis Suarez.

W czerwcu 2006 roku zdobył z Nacionalem mistrzostwo Urugwaju. Pięć miesięcy później trafił do holenderskiego FC Groeningen. Następnie grał w Ajaksie Amsterdam, Liverpoolu, Barcelonie i Atletico Madryt, gdzie spędził dwa ostatnie sezony.

Suarez w dotychczasowej karierze klubowej zdobył 436 bramek i miał 238 asyst w 695 występach. Ponadto ma w dorobku triumfy w lidze hiszpańskiej, Lidze Mistrzów czy Pucharze Ligi w Anglii. W sezonie 2015/16 był królem strzelców La Liga.

"El Pistolero" jest także najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Urugwaju. W 132 spotkaniach uzyskał 68 goli.

W ojczyźnie jego powrót został przyjęty bardzo ciepło. Kibice Nacionalu są zachwyceni, że wychowanek znowu będzie grał w barwach tego klubu. Klubowe media na Twitterze stworzyły specjalny hasztag "#SuarezEnNacional", symbolizujący sprowadzenie piłkarza przez 48-krotnego mistrza Urugwaju.

Do informacji publicznej nie podano natomiast szczegółów kontraktu, choć portal Transfermarkt przekazał, że Suarez podpisał umowę do końca tego roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.