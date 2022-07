17-letni napastnik Mathys Tel, grający do tej pory we francuskim klubie Stade Rennes, przechodzi do Bayernu Monachium za ok. 28,5 mln euro z bonusami. "On nie zastąpi Lewandowskiego jeden do jednego" - powiedział trener Bawarczyków Julian Nagelsmann.

Magazyn "Kicker" poinformował, że niemiecki klub zapłacił 20 milionów euro z góry, a reszta kwoty będzie zależała od jego występów i osiągnięć. Reklama Tel we wtorek ma zjawić się na testach medycznych, po których podpisze pięcioletnią umową z Bawarczykami. Jest młodym bardzo utalentowanym zawodnikiem, może grać na wielu pozycjach, jako środkowy napastnik oraz jako skrzydłowy. Jest bardzo szybki, silny oraz dobry w odbiorze piłki - przyznał Nagelsmann podczas zeszłotygodniowego tournee po Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że jak najszybciej zaaklimatyzuje się w drużynie. Może strzelić kilka bramek w sezonie - dodał. Reklama To bardzo interesujący zawodnik, którego śledzimy od dawna - zaznaczył prezes Bayernu Oliver Kahn. Tel jako kapitan reprezentacji Francji do lat 17 zdobył w ubiegłym miesiącu mistrzostwo Europy tej kategorii wiekowej, strzelił trzy bramki. Francuz ubiegłym sezonie Ligue 1 zagrał w siedmiu meczach, w których nie zdobył gola. Jego drużyna zajęła wysokie czwarte miejsce w tabeli.