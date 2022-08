Znany bramkarz piłkarskiej reprezentacji Danii Kasper Schmeichel przechodzi z Leicester City do OGC Nice - potwierdziły w środę oba kluby. We francuskim zespole jego konkurentem do miejsca między słupkami będzie Marcin Bułka.

Nie ujawniono szczegółów transferu i umowy Schmeichela. Według brytyjskich mediów doświadczony piłkarz podpisał trzyletni kontrakt. Reklama OGC Nice jest zachwycone przybyciem do klubu półfinalisty mistrzostw Europy – oświadczył francuski klub. 35-letni obecnie Schmeichel grał w Leicester od 2011 roku. Wywalczył z tym zespołem mistrzostwo Anglii w 2016 roku, a pięć lat później - Puchar Anglii. W reprezentacji Danii rozegrał dotychczas 84 mecze, zadebiutował w kadrze w 2013 roku. Bramkarzem Nice jest Marcin Bułka. Polski piłkarz, grający wcześniej na zasadzie wypożyczenia w tym klubie, został dwa miesiące temu wykupiony z Paris Saint-Germain. 22-letni golkiper trafił do Nice w sierpniu 2021 roku - francuski klub zagwarantował sobie wówczas opcję transferu definitywnego. W minionym sezonie Bułka dotarł z Nice do finału Pucharu Francji, w którym lepszy okazał się FC Nantes. Michał Ignasiewicz