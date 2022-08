"To jest zachowanie nie do przyjęcia" - tak określił postawę niektórych piłkarzy Manchesteru United, w tym Portugalczyka Cristiano Ronaldo, nowy szkoleniowiec zespołu Holender Erik ten Hag. Miał pretensje o to, że po zejściu z boiska udali się do szatni przed końcem meczu.

Zawodnicy zdjęci z boiska w trakcie niedzielnego spotkania towarzyskiego z Rayo Vallecano (1:1) nie doczekali na ławce do końca spotkania, tylko jeszcze przed końcowym gwizdkiem sędziego zeszli do szatni. Reklama Nie będę tolerować takiego zachowania w żadnym przypadku - powiedział Hag w wywiadzie dla gazety "AD". Tworzymy zespół, musimy być razem do końca każdego spotkania - dodał. Hag ujawnił, że planuje przygotować w najbliższym czasie nowy regulamin, który będzie obowiązywał wszystkich, nawet największe gwiazdy zespołu. Będą w nim określone także kary, jakie będzie można nałożyć. Piłkarze Premier League ograniczą wykonywanie gestu "take a knee" Zobacz również W niedzielę Manchester United w ostatnim towarzyskim starciu przed startem nowego sezonu zmierzył się z Rayo Vallecano. W pierwszym meczu nowego szkoleniowca na Old Trafford jego zespół zremisował 1:1. Bramkę dla "Czerwonych Diabłów" w drugiej połowie zdobył Iworyjczyk Amad Diallo.