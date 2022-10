W spotkaniu z "Kanonierami" Diaz asystował przy golu Darwina Nuneza na 1:1, ale po przerwie nie wyszedł już na boisko. Stadion opuścił o kulach i z ochraniaczem na kolanie.

Reklama

W meczu z Arsenalem urazu doznali również reprezentant Anglii Trent Alexander-Arnold i Kameruńczyk Joel Matip. Obaj będą pauzować co najmniej dwa tygodnie.

Po niedzielnej porażce trener Juergen Klopp przyznał, że "The Reds" prawdopodobnie nie będą się już liczyć w walce o tytuł mistrzów Anglii. Zespół zajmuje dopiero 10. miejsce z dorobkiem zaledwie 10 punktów w ośmiu meczach.

W środę Liverpool zmierzy się w Lidze Mistrzów w Glasgow z ekipą Rangers, a zwycięstwo przybliży go do awansu do 1/8 finału.