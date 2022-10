Pomnik, a właściwie rzeźba został odsłonięty 8 października 2019 roku. Zaraz potem Ibrahimovic przejął większościowe udziały w sztokholmskim Hammarby IF co przez kibiców Malmoe FF, w którym piłkarz zaczynał światową karierę uznane zostało za „niewybaczalną zdradę”.

Pomnik przechowywany w ściśle tajnym miejscu

Pomnik był kilka razy atakowany w grudniu 2019 roku i styczniu 2020, w efekcie został poważnie zniszczony i obecnie jest przechowywany przez władze miasta w ściśle tajnym miejscu.

Teraz sprawa jest na tyle prestiżowa dla miasta, że wszyscy radni Malmoe reprezentujący różne partie zgodzili się jednogłośnie co do renowacji i ponownego ustawienia pomnika jeszcze przed końcem roku, lecz lokalizacja jest jeszcze nieznana. Zapowiedziano też, że będzie chroniony zaawansowaną instalacją alarmową - napisał wychodzący w Malmoe dziennik "Sydsvenska Dagbladet".

Rada miasta nie zgodziła się wysłać wysłać rzeźby do Sztokholmu

Peter Linde, artysta, który wykonał pomnik był po jego zniszczeniu załamany i zrozpaczony, stwierdził, że kibice Malmoe nie zasługują na takie dzieło sztuki, jeżeli nie szanują swojego najlepszego piłkarza i „wielkiego syna tego miasta”.

Teraz powiedział kanałowi telewizji SVT, że "w takiej sytuacji powinien zostać przekazany do Mediolanu, gdzie kibice naprawdę doceniają Ibrahimovica. Dla Malmoe jest to z kolei sprawa tak czuła, że rada miasta nie zgodziła się nawet wysłać rzeźby do renowacji do specjalistów w Sztokholmie, obawiając się, że nigdy już nie powróci".

Ibrahimovic to najlepszy strzelec wszech czasów reprezentacji Szwecji - w 121 meczach zdobył 62 bramki. Wiele trofeów wywalczył z klubami. Grał m.in. w Ajaksie Amsterdam, Juventusie Turyn, Barcelonie, Interze Mediolan, Paris-Saint-Germain i Manchesterze United.

Zbigniew Kuczyński