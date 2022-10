"On jest nienasycony" - powiedział o Robercie Lewandowskim trener piłkarzy FC Barcelona Xavi Hernandez po czwartkowej wygranej w meczu hiszpańskiej ekstraklasy z FC Villarreal 3:0. Polak dwa razy trafił do bramki rywali. Kapitan naszej reprezentacji jest liderem klasyfikacji strzelców. W dziesięciu spotkaniach jedenaście razy trafił do siatki.

Lewandowski jest pracowity, nienasycony. Ma na myśli tylko jeden cel, strzelić gola. On jest zabójcą. Sprytnie szuka przestrzeni. To świetny napastnik - zachwycał się szkoleniowiec grą 34-letniego kapitana reprezentacji Polski. Reklama Lewandowski przebywał na boisku do 75. minuty, kiedy zmienił go Raphinha. W tabeli zajmujemy drugą lokatę, a od lidera, którym jest Real Madryt dzielą nas trzy punkty. Wygrana dała nam dobre samopoczucie - dodał. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję