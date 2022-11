Kontrakt Cristiano Ronaldo z Manchesterem United został rozwiązany za porozumieniem stron - poinformował we wtorek angielski klub. To pokłosie niedawnego wywiadu udzielonego przez portugalskiego piłkarza, w którym stwierdził m.in., że nie ma szacunku do trenera Erika ten Haga.

Od początku sezonu relacje Ronaldo z holenderskim szkoleniowcem nie były dobre. W ubiegłym miesiącu stały się fatalne, gdy Portugalczyk pod koniec ligowego meczu z Tottenhamem Hotspur odmówił wejścia na boisko jako zmiennik i udał się do szatni. W konsekwencji został na krótko odsunięty od pierwszej drużyny. Reklama 37-letni Ronaldo w "ManU" występował w dwóch okresach. Najpierw w latach 2003-09, a potem wrócił w 2021 roku. Zdobył 145 goli w 346 meczach. W 2009 roku wygrał z "Czerwonymi Diabłami" Ligę Mistrzów oraz trzykrotnie mistrzostwo Anglii. Od miesięcy Portugalczyk wysyłał czytelne sygnały, że jest niezadowolony ze swojej pozycji w drużynie. Latem nie brakowało spekulacji, że chętnie zmieniłby pracodawcę, ale ostatecznie pozostał w Manchesterze. Z nowym klubem będzie mógł związać się w styczniu, kiedy otwarte zostanie okienko transferowe. Obecnie Ronaldo przebywa w Katarze z drużyną narodową, która rywalizację w mundialu rozpocznie w czwartek meczem z Ghaną. Michał Ignasiewicz KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję