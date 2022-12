Według dziennika “Sport” Ronaldo, który od mundialu w Katarze pozostaje bez klubu po swoim rozbracie z Manchesterem United, rozpoczął w środę ćwiczenia w kompleksie sportowym Realu w madryckim Valdebebas.

Obecni na obiekcie reporterzy podali, że w pierwszej sesji treningowej Portugalczykowi towarzyszył jego najstarszy syn, Cristiano junior.

Z informacji sportowego dziennika wynika, że były zawodnik Realu otrzymał zgodę na trenowanie w Valdebebas od prezesa hiszpańskiego klubu Florentino Pereza. Miał z nim rozmawiać podczas mundialu w Katarze.

Pobyt w Madrycie portugalskiego zawodnika ma trwać do czasu podpisania umowy z nowym klubem. Dotychczas spekulowano co do możliwości gry Ronaldo w saudyjskim klubie An-Nassr, ale pochodzący z Madery piłkarz nie potwierdził tej informacji.

22 listopada br. angielski klub Manchester United ogłosił, że rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Cristiano Ronaldo. Przyczyną tej decyzji miał być m.in. wywiad udzielony przez piłkarza, w którym skrytykował on trenera Erika ten Haga.

37-letni Ronaldo, który grał w Realu w latach 2009-2018, z nowym klubem będzie mógł związać się dopiero w styczniu, kiedy otwarte zostanie okienko transferowe.

Marcin Zatyka