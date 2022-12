Kylian Mbappe wraca do treningów - informował niedawno na Twitterze klub z Paryża, a informację o zajęciach w środę z udziałem słynnego zawodnika potwierdziła agencja AFP.

Tak szybki powrót to spora niespodzianka, bowiem piłkarze Paris Saint-Germain, którzy uczestniczyli w mundialu, mieli skorzystać z co najmniej dziesięciu dni odpoczynku przed dołączeniem do klubowych kolegów. O Mbappe pisano nawet, że wróci na początku stycznia.

Zawodnik, który wydawał się być bardzo dotknięty porażką z Argentyną, najwyraźniej chciał przyspieszyć swój powrót na boisko dzień po swoich 24. urodzinach - napisała agencja AFP.

W finale MŚ, sędziowanym przez Szymona Marciniaka, broniący tytułu "Trójkolorowi" przegrali z Argentyną w rzutach karnych. Po dogrywce było 3:3. Mbappe popisał się hat-trickiem, a łącznie zdobył w Katarze osiem bramek.

Najlepszym piłkarzem turnieju uznano słynnego Argentyńczyka Lionela Messiego - również piłkarza Paris Saint-Germain.

Po piętnastu kolejkach francuskiej ekstraklasy PSG jest liderem - ma 41 punktów i wyprzedza o pięć RC Lens. W 16. kolejce paryżanie zagrają 28 grudnia u siebie ze Strasbourgiem.