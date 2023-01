Wszystko wskazuje, że przerwa potrwa właśnie kilka miesięcy, ale mamy nadzieję, że to będzie jednak mniej - powiedział Potter.

Reklama

24-letni ofensywny zawodnik urazu prawego kolana nabawił się w pierwszej połowie czwartkowego meczu z Manchesterem City (0:1). Do momentu odniesienia kontuzji Amerykanin wystąpił we wszystkich spotkaniach "The Blues" po powrocie z mundialu, gdzie ze swoją reprezentacją odpadł w 1/8 finału.

Poza Pulisicem, z powodu kłopotów zdrowotnych Potter nie może liczyć m.in. na Reece'a Jamesa, Raheema Sterlinga, Bena Chilwella oraz Francuzów N'Golo Kante i Wesleya Fofanę.

W czwartek w ligowych derbach Londynu dziesiąta w tabeli Chelsea zagra z mającym trzy punkty więcej i plasującym się na siódmym miejscu Fulham.