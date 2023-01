Haaland rozpoczął strzelecki popis w 40. minucie po precyzyjnym dośrodkowaniu Kevina De Bruyne. Kolejne dwa trafienia, w tym jedno z rzutu karnego, napastnik gospodarzy dołożył na początku drugiej połowy.

Reklama

22-letni Norweg z dorobkiem 25 goli zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców Premier League.

Łącznie we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie zdobył dla "The Citizens" 31 bramek.

Haaland występuje w Premier League od pół roku (przeszedł latem 2022 z Borussii Dortmund). Ma już na koncie cztery hat-tricki w angielskiej ekstraklasie w 19 występach.

Reklama

To oznacza, że ustanowił imponujący rekord. Do tej pory rekordzistą Premier League był Holender Ruud van Nistelrooy, ale on do uzyskania czterech hat-tricków potrzebował 65 meczów.

Po niedzielnym zwycięstwie broniący tytułu Manchester City zgromadził 45 punktów i traci dwa do Arsenalu, jednak lider ma dwa mecze mniej- jeszcze w niedzielę zagra w szlagierze z Manchesterem United.