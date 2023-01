Klub z Liverpoolu w 20 meczach zgromadził zaledwie 15 punktów i jest na przedostatniej pozycji w tabeli Premier League. W ostatnich 10 spotkaniach o stawkę (w lidze, Pucharze Ligi i Pucharze Anglii) poniósł osiem porażek i ani razu nie wygrał. Dlatego posadę stracił prowadzący ten zespół od stycznia 2022 roku Lampard.

To zaszczyt, że zostałem trenerem Evertonu. Mój sztab i ja jesteśmy gotowi i zdeterminowani, by pomóc temu klubowi wrócić na właściwe tory. Słyszałem o pełnych pasji kibicach i wiem, jak bardzo cenią ten klub - powiedział Dyche, cytowany w komunikacie.

Dyche nie był nigdzie zatrudniony od kwietnia 2022 roku, kiedy został zwolniony przez Burnley. W tym klubie pracował przez prawie dekadę. W tym czasie dwukrotnie wprowadził go z Championship - zaplecza ekstraklasy - do elity. Awansował też do europejskich pucharów, czego wcześniej ten klub nie dokonał przez ponad 50 lat.