Przejście marokańskiego piłkarza Hakima Ziyecha z Chelsea Londyn do Paris Saint-Germain nie doszło do skutku, ponieważ dokumenty niezbędne do jego potwierdzenia napłynęły zbyt późno. O północy z wtorku na środę zamknęło się okno transferowe.

W środę paryski klub odwołał się jeszcze do władz ligi piłkarskiej, ale apelacja została odrzucona. Reklama Według agencji AFP, powołującej się na dwa niezależne źródła, wina leży po stronie Chelsea, która popełniła wiele błędów w przesłanej dokumentacji. Ziyech kluczowym piłkarzem Maroka 29-letni Ziyech był kluczowym piłkarzem reprezentacji Maroka, która w niedawnych mistrzostwach świata w Katarze jako pierwsza w historii z kontynentu afrykańskiego dotarła aż do półfinału, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Karierę rozpoczynał w lidze holenderskiej, m.in. w Ajaksie Amsterdam, dla którego w latach 2016-2020 strzelił 38 goli. Od 2020 roku grał w Chelsea. Liga francuska. Gol Frankowskiego zdecydował o zwycięstwie Lens [WIDEO] Zobacz również Reklama W Paryżu Marokańczyk przeszedł już testy medyczne. Miał być jedynym tej zimy wzmocnieniem drużyny Lionela Messiego i Kyliana Mbappe, którą za dwa tygodnie czeka pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Mistrzowie Francji przystąpią do drugiej części sezonu nawet osłabieni. Do Nottingham Forest wypożyczyli swojego drugiego bramkarza Kostarykanina Keylora Navasa oraz oddali do Wolverhampton na zasadzie transferu definitywnego hiszpańskiego skrzydłowego Pablo Sarabię.