Mistrz świata z ubiegłego roku doznał urazu w środowym meczu 1/8 finału Pucharu Francji, przegranym przez PSG na wyjeździe z Olympique Marsylia 1:2.

"Przez najbliższe 48 godzin będzie przechodził zabiegi. Powrót do treningu planuje się na poniedziałek" - poinformował klub.

35-letni Messi wystąpił w tym sezonie w 18 spotkaniach ligowych, w których zdobył 10 bramek. Do tego dołożył cztery gole w pięciu występach w Champions League, przyczyniając się do awansu do 1/8 finału. Wziął także udział w meczu o Superpuchar Francji z Nantes (4:0), w którym również trafił do siatki.

W listopadzie i grudniu wystąpił w każdym z siedmiu spotkań Argentyny w MŚ w Katarze, w tym przeciwko Polsce w fazie grupowej (2:0). Wówczas nie pokonał Wojciecha Szczęsnego z rzutu karnego, ale w sumie zdobył siedem goli i pierwszy raz w karierze triumfował w mundialu.