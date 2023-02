Manchesterowi City zarzucono, że nie udostępnił władzom rozgrywek możliwie najdokładniejszych informacji o finansach klubu, w tym o zarobkach trenerów i piłkarzy, w latach 2009-18. Co więcej, zdaniem Premier League od 2018 roku klub nie przestrzega reguł mówiących o ścisłej współpracy przy dochodzeniach i udostępnianiu odpowiednich dokumentów.

Komisja jest niezależna od Premier League i klubów. Postępowanie Komisji będzie odbywać się poufnie za zamkniętymi drzwiami. Premier League nie będzie komentować te sprawy do odwołania - napisano w komunikacie.

To nie pierwsze takie problemy Manchesteru City. W lutym 2020 roku Europejska Unia Piłkarska (UEFA) dopatrzyła się naruszenia przez ten klub zasad tzw. finansowego fair play w latach 2012-16 i wykluczyła go z udziału w Lidze Mistrzów w sezonach 2020/21 i 2021/22, nakładając na niego ponadto 30 milionów euro grzywny.

"The Citizens" odwołali się od tych decyzji władz europejskiego futbolu do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), a instytucja w Lozannie przychyliła się do tej apelacji, anulując dyskwalifikację i zmniejszając kwotę grzywny do 10 mln euro.

Od 2008 roku właścicielem City jest City Football Group, którego właścicielami są przedsiębiorcy z Abu Zabi. Od tego czasu klub z Manchesteru był sześciokrotnie mistrzem Anglii, dwa razy zdobyli Puchar Anglii i pięć razy Puchar Ligi. Ponadto w sezonie 2020/21 dotarł do finału Ligi Mistrzów.