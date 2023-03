Goście przegrywali na stadionie w Burajdzie do przerwy 0:2. Krychowiak, który jest wypożyczony do Al-Shabab z rosyjskiego FK Krasnodar, trafił do siatki w 58. minucie. Rozegrał całe spotkanie.

Po 21. kolejce Al-Shabab zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 44 punktów.

98-krotny reprezentant Polski nie został powołany przez selekcjonera Fernando Santosa do kadry marcowe mecze eliminacji Euro 2024 - z Czechami i Albanią.