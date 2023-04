Do zdarzenia doszło w 72. minucie ćwierćfinału FA Cup na Old Trafford, które londyńczycy przegrali 1:3. Rozjuszony Mitrovic podszedł wówczas do sędziego Chrisa Kavanagh i popchnął go barkiem. Został za to usunięty z boiska.

Stwierdziliśmy, że standardowa kara, jaką zastosowano by wobec Aleksandara Mitrovica za czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie, byłaby zdecydowanie niewystarczająca. Co więcej, sam napastnik przyznał, że jego zachowanie oraz język było niewłaściwe, obraźliwe i miały charakter zastraszający - napisała w oświadczeniu Komisja Regulacyjna FA.

Serb zareagował tak nerwowo na decyzję Kavanagh o usunięciu z boiska jego kolegi z drużyny Brazylijczyka Williana, który zagrał piłkę ręką w swoim polu karnym. Nerwów na wodzy nie utrzymał także portugalski szkoleniowiec Marco Silva, który za protesty również otrzymał czerwoną kartkę i został zawieszony na dwa mecze.

Nałożone zawieszenia obowiązują także w rozgrywkach angielskiej ekstraklasy.

Za te wydarzenia karę nałożono także na cały klub, który będzie musiał zapłacić 40 tysięcy funtów.