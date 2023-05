CR7 wrócił na pierwsze miejsce, które zajmował w 2016 i 2017 roku. Ten powrót na szczyt jest bezpośrednią konsekwencją jego odejścia z Manchesteru United do saudyjskiego Al-Nassr Rijad. Jego dwa kontrakty w sumie przyniosą mu w tym sezonie 46 mln dolarów. Do tego dochodzi 90 mln zysku z pozostałych źródeł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Portugalczyk jest związany kontraktem z Al-Nassr do 2025 roku. Ronaldo będzie otrzymywał roczną pensję w wysokości 75 mln dolarów. 38-latek stał się nieoficjalnym ambasadorem sportowym Arabii Saudyjskiej, co przynosi mu dodatkowe dochody.

Messi gra w Paris Saint-Germain, należącym do katarskich właścicieli. Argentyńczyk również jest reklamowym ambasadorem Arabii Saudyjskiej, co doprowadziło do jego konfliktu z władzami klubu. Piłkarz został zawieszony na dwa tygodnie za swój wyjazd do Rijadu.

Podium uzupełnił Mbappe, który w spektakularny sposób awansował z 35. na trzecie miejsce w rankingu "Forbesa", z przychodami w wysokości 120 mln dolarów. Francuz w zeszłym roku przedłużył kontrakt z PSG, co przyniosło mu 100 mln USD.

Tuż za podium znajduje się supergwiazda Los Angeles Lakers - LeBron James. Jego zarobki wynoszą 119,5 miliona dolarów, z czego 75 mln to dochody osiągane ze źródeł pozasportowych.