Poza Donovanem i Solo do Galerii Sław dołączyli także DaMarcus Beasley, Lauren Cheney Holiday, Kate Sobrero Markgraf, Jill Ellis oraz Slavisa "Steve" Zungul.

Donovan, który strzelił 57 goli dla piłkarskiej reprezentacji USA i zrównał się tym samym z Clintem Dempseyem na czele listy najlepszych amerykańskich strzelców w historii, zanotował 157 występów w kadrze, m.in. w trzech turniejach mistrzostw świata i podczas igrzysk olimpijskich. Spędził 15 sezonów w Major League Soccer, przechodząc na emeryturę jako lider tych rozgrywek wszech czasów pod względem liczby strzelonych bramek - 145.

"Zawsze starałem się pamiętać o tych, którzy byli przed nami i dosłownie położyli dla nas fundamenty. Wcześniejsze pokolenia dały nam możliwość bycia tutaj i jestem za to wdzięczny. Częścią naszej pracy było uczynienie amerykańskiej piłki lepszą dla następnego pokolenia. Kiedy stoisz w budynku takim jak Hall of Fame, uświadamiasz sobie, że wykonałeś wiele pracy, aby dojść do tego punktu" – powiedział Donovan.

Solo w karierze wywalczyła natomiast dwa złote medale olimpijskie i mistrzostwo świata. Wystąpiła w 202 meczach w bramce reprezentacji USA. W 2011 i 2015 roku została wyróżniona jako wybitna bramkarka FIFA.

"Mam całe życie wspomnień wypełnionych najwyższymi wzlotami i najniższymi upadkami. Wszystko, co miałam, oddałam mojemu krajowi, moim zespołom, trenerom, federacji i kibicom" – powiedziała Solo.

Podczas sobotniej uroczystości zmarły w grudniu w Katarze dziennikarz piłkarski i autor książek o futbolu Grant Wahl został pośmiertnie uhonorowany nagrodą Colin Jose Media Award.