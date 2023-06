Były reprezentant Holandii, 39-letni Heitinga, przejął drużynę pod koniec stycznia po odejściu Alfreda Schreudera i uzgodnił umowę do końca zakończonego niedawno sezonu. To była jego pierwsza praca w roli głównego trenera drużyny seniorskiej, wcześniej pracował z rezerwami klubu.

Heitinga awansował z drużyną z piątego na trzecie miejsce w tabeli, ale władze Ajaksu zdecydowały się nie przedłużać jego kontraktu. Na razie nie zaproponowano mu pracy w innym charakterze.

W wymiarze osobistym była to trudna decyzja i niełatwo było mu o tym powiedzieć – powiedział w czwartek cytowany przez klubową stronę internetową dyrektor piłkarski Ajaksu Sven Mislintat.

John wkroczył na pokład, aby pomóc klubowi w trudnym czasie i zrobił to z pełnym oddaniem. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Wiele się nauczył w ciągu ostatnich kilku miesięcy i chcielibyśmy odegrać rolę w jego rozwoju i utrzymać jego łączność z klubem. Doszedłem jednak do wniosku, że Ajax potrzebuje bardziej doświadczonego głównego trenera - dodał.

Dyrektor generalny także opuści swoje stanowisko

Ajax ogłosił na początku tego tygodnia, że dyrektor generalny Edwin van der Sar także opuści swoje stanowisko.

W tym sezonie mistrzostwo Holandii zdobył Feyenoord Rotterdam, wyprzedzając Ajax Amsterdam o 13 punktów. PSV Eindhoven zajęło drugie miejsce zapewniające udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Ajax zagra w Lidze Europy.