Van der Sar 7 lipca podczas wakacji w Chorwacji doznał wylewu krwi do mózgu. Po szybkiej reakcji służb medycznych trafił do szpitala w Splicie. Po kilku dniach lekarze zgodzili się na jego transport do Holandii.

Z radością informuję, że nie jestem już na oddziale intensywnej terapii. Jednak nadal jestem w szpitalu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wrócę do domu i zrobię kolejny krok, aby odzyskać zdrowie - napisał na Instagramie Holender.

Do postu dołączył zdjęcie, na którym siedzi na szpitalnym łóżku i obejmuje ramieniem swoją żonę Annemarie. To jego pierwsza bezpośrednia komunikacja w mediach społecznościowych od czasu doznania udaru. Van der Sar przy okazji podziękował wszystkim fanom za słowa wsparcia.

Piłkarz występował w Ajaksie, Juventusie Turyn, Fulhamie Londyn i Manchesterze United, z którymi w sumie zdobył 26 trofeów. W reprezentacji Holandii w latach 1995–2008 rozegrał 130 meczów i dwukrotnie zajął z nią trzecie miejsce w mistrzostwach Europy (2000, 2004).

Ostatnio pracował jako dyrektor generalny Ajaksu Amsterdamu.