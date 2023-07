Robert Lewandowski w tym sezonie był niezastąpiony w składzie Barcelony. Polak nie miał godnego zmiennika i to praktycznie na nim spoczywał ciężar strzelania goli. Szefowie katalońskiego klubu jednak zadbali o to, by w najbliższej przyszłości nieco odciążyć kapitana naszej reprezentacji.

Lewandowski w swoim pierwszym sezonie w barwach Barcelony zdobył 23 bramki i został królem strzelców hiszpańskiej La Liga. Reklama Barcelona gra na kilku frontach i 34 letni piłkarz potrzebuje godnego zmiennika. Do tej pory takiego w kadrze Barcelony brakowało. Teraz to się zmieni. Rywalem Polaka do miejsca w ataku będzie wielki talent z Brazylii. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Fabrizio Romano Katalończycy nowym napastnikiem mistrzów Hiszpanii zostanie Vitor Roque. Reklama Barcelona za transfer 18-latka zapłaci 30 mln euro i dopłaci kolejne 30 mln euro zmiennych. Wszystkie formalności podobno zostały już załatwione, a dokumenty podpisane. Brazylijczyk do stolicy Katalonii przeniesie się jednak dopiero w styczniu, a do tego czasu nadal będzie grał w barwach Athletico Paranaense.