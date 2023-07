Nowy piłkarz PSG, którego młodszy brat Theo też gra w kadrze narodowej, podpisał z klubem pięcioletni kontrakt.

Jestem naprawdę podekscytowany. Długo czekałem na dołączenie do PSG i wreszcie to się stało. To dla mnie wyjątkowy dzień i bardzo się cieszę, że tu jestem – przyznał Lucas Hernandez.

Hernandez doznał ciężkiej kontuzji

27-letni obrońca wywalczył w 2018 roku mistrzostwo świata w Rosji. W 2022 roku rozpoczął mundial w Katarze, ale już na początku pierwszego meczu fazy grupowej z Australią doznał ciężkiej kontuzji kolana i musiał pauzować do końca sezonu. Osłabieni "Trójkolorowi" zajęli w MŚ 2022 drugie miejsce.

Tego lata w Paris Saint-Germain dzieje się bardzo dużo. Z drużyny po wygaśnięciu umowy odszedł słynny Argentyńczyk Lionel Messi. Sprowadzeni zostali m.in. Hiszpan Marco Asensio, Słowak Milan Skriniar i Urugwajczyk Manuel Ugarte.

Nowym trenerem został były szkoleniowiec m.in. Barcelony i reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique, który zastąpił Christophe'a Galtiera.

PSG wywalczył mistrzostwo Francji, ale - mimo tego - miniony sezon nie był udany dla naszpikowanego gwiazdami klubu.

Paryżanie odpadli na wczesnym etapie z Ligi Mistrzów (w 1/8 finału) i rozgrywek o Puchar Francji.