24-letni Kowalczyk gra w pierwszym zespole Pogoni od sezonu 2016/17. Występował w juniorskich reprezentacjach Polski, był też w tym roku powołany przez Paulo Sousę do pierwszej reprezentacji, ale w niej nie zadebiutował.

Sebastian może grać jako skrzydłowy lub środkowy napastnik, który pomoże nam w walce o awans do play off w MLS i w rozgrywkach US Open Cup – powiedział dyrektor generalny Dynama Pat Onstad.

Obecnie Houston Dynamo zajmuje dziewiąte miejsce w Konferencji Zachodniej.