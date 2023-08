Michał może być elastycznie ustawiany zarówno po obu stronach obronach, jak i w pomocy. Zna ligę, grał też w reprezentacji Polski – powiedział o 22-letnim pomocniku dyrektor sportowy spadkowicza z Bundesligi Benjamin Weber, cytowany na stronie internetowej klubu.

Karbownik przyznał, że od początku negocjacji Hercie bardzo zależało na jego pozyskaniu.

Dlatego decyzja o tej zmianie była dla mnie łatwa. Chcę jak najszybciej pomóc zespołowi i rozwijać się tutaj zarówno pod względem sportowym, jak i osobistym - podkreślił piłkarz, który podpisał kontrakt do 2026 roku i będzie występował w koszulce z numerem sześć.

W dorosłym futbolu Karbownik debiutował w Legii Warszawa, skąd jesienią 2020 roku trafił do angielskiego Brighton&Hove Albion. Tam nie przebił się do podstawowego składu, zaliczył pojedyncze występy w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi, a później był wypożyczany do Olympiakosu Pireus i Fortuny Duesseldorf, w której w poprzednim sezonie w 26 spotkaniach drugiej Bundesligi odnotował jednego gola i pięć asyst.

Ekipa ze stolicy Niemiec drugoligowy sezon rozpoczęła od dwóch porażek i zajmuje 17., przedostatnią lokatę w tabeli.

W przeszłości w tym klubie grali m.in. Artur Wichniarek, Piotr Reiss, Bartosz Karwan, Tomasz Kuszczak, Krzysztof Piątek czy Łukasz Piszczek.