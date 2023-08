Neymar nie wystąpił w sobotnim spotkaniu PSG z Lorient, zremisowanym 0:0, ponieważ wciąż leczy kontuzję. Jak podaje jednak AFP, piłkarz jest blisko opuszczenia klubu.

"Zawodnik nie jest już częścią koncepcji trenera i klubu" - poinformowało źródło bliskie negocjacji, które prowadzą zainteresowane strony.

Według informatora 31-letni gracz ma się przenieść do klubu Arabii Saudyjskiej, który musi jeszcze "dojść do porozumienia z PSG". Jak podaje dziennik "L'Equipe" jest to zespół Al-Hilal.

Neymar występuje w PSG od 2017 roku, gdy przeszedł z Barcelony za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro.

Zawodnik, trapiony dość często przez kontuzje, ma ważny kontrakt jeszcze przez cztery lata.

Saudyjczycy już od dawna kuszą najlepszych piłkarzy świata. W rozpoczętym w piątek sezonie tamtejszej ekstraklasy grają m.in. takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Sadio Mane.