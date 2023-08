Mistrz Francji stracił w ostatnich tygodniach zarówno Argentyńczyka Lionela Messiego, który przeniósł się do Interu Miami, jak i Brazylijczyka Neymara, który z kolei będzie grał w Arabii Saudyjskiej. PSG rozpoczęło sezon również z Mbappe poza kadrą od bezbramkowego remisu przed własną publicznością z Lorient.

Mbappe, który po raz kolejny jest jednym z najpopularniejszych tematów w czasie okienka transferowego, na razie pozostaje w Paryżu. W sobotę zaczął na ławce rezerwowych, ale wszedł na plac gry w 51. minucie - razem z kupionym z Barcelony Ousmane'em Dembele - i już kilka chwil później przysłużył się swojej drużynie. To on sam wywalczył bowiem "jedenastkę", którą później wykorzystał.

To nie wystarczyło jednak obrońcom tytułu, by sięgnąć po komplet punktów. W 87. minucie do wyrównania doprowadził Marokańczyk Zakaria Aboukhlal, także z rzutu karnego.

W sobotę nie popisał się także Olympique Lyon, który uległ przed własną publicznością ekipie Montpellier 1:4. Strzelec gola dla gospodarzy Alexandre Lacazette został ukarany w końcówce czerwoną kartką.