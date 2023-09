W lipcu Lee Kang-in przeniósł się do PSG z hiszpańskiego klubu Mallorca. Według doniesień mediów transakcja opiewała na kwotę 22 mln euro.

Reklama

Zgodnie z koreańskim prawem, jeśli 22-letni Lee Kang-in pomoże drużynie narodowej wygrać prestiżowy międzynarodowy turniej, zostanie zwolniony z trwającej 21 miesięcy służby wojskowej. Igrzyska Azjatyckie odbędą się od 23 września do 8 października w chińskim Hangzhou. PSG nie było zobowiązane do zwolnienia zawodnika, ponieważ nie jest to termin FIFA.

Podobny manewr udał się Son Heung-minowi. Napastnik Tottenhamu w roku 2018 pomógł reprezentacji zdobyć złoty medal, wygrywając Igrzyska Azjatyckie. Wznosząc trofeum Son płakał, gdyż wiedział, co osiągnął oprócz nagrody sportowej.