Hakimi w ósmej minucie z rzutu wolnego trafił prosto w prawy, górny narożnik bramki.

Jeszcze przed przerwą gola na 2:0 strzelił Kolo Muani.

W drugiej połowie Ramos dwukrotnie pokonał bramkarza rywali - Pau Lopeza.

Portugalski napastnik w 32. min zastąpił Mbappe, który ucierpiał w starciu z obrońcą Leonardo Balerdim.

Pierwsze doniesienia wskazują na to, że doszło do urazu kostki. Może to oznaczać, że reprezentant Francji nie wystąpi w ligowym spotkaniu z Clermont Foot (30 września) i w Lidze Mistrzów z Newcastle United (4 października). Mbappe strzelił w tym sezonie osiem goli - siedem w Ligue 1 i jeden z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów.

Piłkarze Olympique Marsylia w tym sezonie doznali pierwszej porażki w lidze i z dziewięcioma punktami zajmują siódme miejsce. PSG po niedzielnym zwycięstwie ma 11 pkt i awansowało na trzecią pozycję. Liderem jest Stade Brest z 13 punktami.