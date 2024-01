Piątkowski w reprezentacji Polski

Piątkowski od jakiegoś czasu nie jest powoływany do reprezentacji Polski. Na obrońcę mocno stawiał Paulo Sousa, ale od czasu jego zwolnienia były piłkarz Rakowa Częstochowa ma problem z przebiciem się do pierwszego składu Biało-Czerwonych. Mimo to, wielu uważa, że 23-latek jest przyszłością kadry i upatruje w nim naturalnego zastępcę Kamila Glika.

Kariera w Austrii

Piątkowski trafił do austriackiego RB Salzburg w 2021 roku za kwotę 5 milionów euro. Przychodził jako filar defensywy wicemistrzów Polski, jednak w Austrii czasami musiał grzać ławkę rezerwowych. Po roku został wypożyczony do KAA Gent, gdzie ponownie zaczął grać pierwsze skrzypce.

Wypożyczenie do La Ligi

Teraz coraz śmielej mówi się o jego wypożyczeniu do La Ligi, gdzie miałby zasilić szeregi znajdującej się w strefie spadkowej Granady. Klub z Andaluzji ma poważne problemy w defensywie. W 19 meczach podopieczni Alexandera Mediny stracili aż 40 bramek. Lekarstwem na kiepską dyspozycję ma być właśnie Piątkowski, dla którego będzie to prawdziwy chrzest, lecz w przypadku powodzenia, może sobie zapewnić miejsce w składzie reprezentacji Polski.